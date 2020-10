Fávaro diz que preservação ambiental é causa das queimadas no Pantanal

O atual senador e candidato à reeleição Carlos Fávaro, da coligação “Fazer mais por mato Grosso” (PSD, MDB, PP, PTB e PV) afirmou em entrevista ao Portal AgoraMT que a preservação ambiental é a causa principal das grandes queimadas que assolam o Pantanal. No entendimento do candidato, o acúmulo de matéria orgânica no solo pantaneiro forneceu o principal combustível para o fogo, que devastou mais de três milhões de quilômetros do bioma, causando danos irreversíveis para a fauna e a flora da região.

“Essa é uma tragédia anunciada há quase vinte anos, quando a política pública que buscava preservar incondicionalmente o Pantanal, desocupando o Pantanal da atividade econômica, começou a ser implantada. Ainda como senador, Antero Paes de Barros e o nosso saudoso Jonas Pinheiro já anunciavam e fizeram um projeto de lei que não foi adiante, não foi votado no Senado Federal, em 2001, mostrando que a desocupação, o pilar econômico sendo tirado de dentro do Pantanal, seria uma tragédia anunciada”, afirmou.

Fávaro continua explicando que com a criação dos parques naturais de preservação na região, sem a ocupação do gado e do pantaneiro, deixando o mesmo sem condições de viabilizar economicamente a sua propriedade, o “maciço vegetal” se acumularia em grandes proporções, o que acabou por dar o volume às queimadas que todos conhecemos. “Sobre a ótica de que estariam preservando, com esse maciço, quando se começasse uma queimada, isso viraria uma tragédia”, completou, aproveitando para isentar os pecuaristas e fazendeiros de toda responsabilidade pelo ocorrido.

O raciocínio do senador e candidato à reeleição faz sentido, pois quanto mais matéria orgânica seca, como galhos, folhas e outros, maior o combustível para a chama, mas esqueceu de analisar que é essa mesma matéria orgânica que dá vida ao solo e que o mesmo correria o risco de se tornar estéril, desértico, com a devastação de suas matas.