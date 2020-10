Fávaro pode se tornar vice-líder no Senado

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) está sendo cotado para substituir Chico Rodrigues na vice-liderança do governo no Senado.

A discussão sobre a mudança acontece após o escândalo de Rodrigues, quando a Polícia Federal encontrou dinheiro escondido na cueca dele.

Nas eleições de 2018, Fávaro disputou uma das vagas ao Senado. Recebeu 15,80% ficando na terceira colocação, derrotado por Selma Arruda (PSL) e Jayme Campos (DEM).

Em abril de 2020, após a cassação do mandato da senadora, tomou posse do mandato como Senador da República substituto até o resultado da eleição suplementar, no qual é candidato.