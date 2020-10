Federação confirma retomada do tênis em Mato Grosso

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) anuncia a retomada do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, nos meses de outubro e novembro de 2020, com a realização de quatro torneios, nas cidades de Cuiabá, Sorriso e Primavera do Leste, e todos em conformidade com as orientações à prevenção do Covid-19. E o primeiro torneio de reabertura, chamado ‘Open de Tênis Dona do Lar’, está com o período de inscrições aberto até dia 09 de outubro.

O ‘Open de Tênis Dona do Lar’ ocorrerá durante uma semana, de segunda-feira (12) até domingo (18) de outubro, sediado no Clube Monte Líbano, em Cuiabá. Terá premiação de R$ 1.000,00 e R$ 500,00 para o campeão e finalista da categoria PRO, respectivamente. E o período de inscrições está aberto até 09 de outubro, nos valores de R$100,00 para a primeira inscrição individual e R$ 70,00 para a segunda, e poderá ser efetuada pelo WhatsApp: (65)99925-5536.

“Todos os atores dessa modalidade estavam com expectativa para a retomada dos torneios. Houve uma manifestação, no mês de junho, em frente da prefeitura de Cuiabá, que solicitou a retomada e, de lá para cá, cresceu essa necessidade. Então, como os decretos autorizam e tendo em vista que o tênis tem baixo risco de contágio, visto que, diferente do futebol, são apenas dois atletas na quadra, decidimos retomar as atividades”, conta o presidente da FMTT, Rivaldo Barbosa.

O primeiro dos quatro torneios, intitulado ‘Open de Tênis Dona do Lar’, obteve apoio dos seguintes patrocinadores: Dona do Lar Móveis e Eletros, Meat’s Grill Steak House, Promotors Veículos, Medeiros Bateria & Acessórios, Instituto Darwin Odontologia, Tintas MaxNorth, Delta Seguros, Excelência Engenharia & Meio Ambiente, Suprema Cred, Caixas na Web, Multipla Embalagens, Cia. Sinfônica Produção Musical, Creone Barbearia, Taticco Segurança, Luvittê Clinic e Auditoria Empresarial & Planejamento Tributário.

Calendário

O segundo dos quatro torneios será na academia Benegas Tênis Sorriso, de 28 de outubro até 02 de novembro, na cidade de Sorriso (397km de distância de Cuiabá). Depois o terceiro torneio será na academia Ace Tênis, de 12 a 15 de novembro, em Primavera do Leste (241km da capital). E o quarto e último torneio de 2020 será no Cuiabá Tênis Clube, de 23 a 29 de novembro, em Cuiabá-MT.