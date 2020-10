Fies: após instabilidade em site, MEC suspende inscrições para vagas remanescentes

Estão suspensas temporariamente as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente às ofertas de vagas para o segundo semestre de 2020. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), nesta quinta (8). A suspensão ocorreu após sobrecarga e instabilidade no site do programa, devido à elevada procura para inscrição.

Diante da medida, o cronograma será prorrogado “sem prejuízo para aqueles que já conseguiram concluir suas inscrições”. Ainda segundo comunicado disponibilizado no site, o novo cronograma será oficializado por meio de edital e a ampliação do prazo será proporcional ao período em que ocorreu anormalidade no sistema.

O período de inscrição foi aberto no dia 6 de outubro e, nesta edição estão sendo ofertadas 50 mil vagas em instituições de ensino superior privadas em todo o país. Essas oportunidades são as que não foram ocupadas no processo regular do Fies desse ano.

Critérios para vagas remanescentes do Fies 2020.2

Assim como no processo regular, a seleção é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, desde que o candidato tenha obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e não tenha zerado a redação. Além disso, a renda mensal bruta deve ser de até três salários-mínimos por pessoa do grupo familiar.

O processo de ocupação das vagas remanescentes ocorre de acordo com a ordem de conclusão das inscrições. Por isso, os candidatos precisam ficar atentos, pois se for necessário alterar alguma informação depois de ter concluído o cadastro no sistema, terá que cancelar e efetuá-la novamente. Sendo assim, a vaga escolhida poderá ser ocupada por outro candidato que tiver concluído a inscrição antes.