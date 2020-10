Flávio quer transporte público gratuito em Várzea Grande

Flávio Frical, candidato do PSB, a disputa pela prefeitura municipal de Várzea Grande quer implementar um projeto de transporte coletivo gratuito.

“Quero começar com seis linhas gratuitas no primeiro ano, ligando bairros ao centro comercial de Várzea Grande”, destacou o candidato explicando que a medida iria beneficiar o comércio local.

“Muitas pessoas hoje saem de Várzea Grande e vão a Cuiabá para as compras e os compromissos diários. Com essa medida vamos fomentar o comércio local, incentivar que as pessoas fiquem na cidade”, disse Flávio.

No entanto o candidato não especificou quais seriam as seis linhas beneficiadas pelo programa em 2021. Quanto aos custos ele disse que viria do crescimento na arrecadação.

O projeto só atenderia linhas com destino final o centro de Várzea Grande. O transporte para Cuiabá seguiria sendo cobrado normalmente.