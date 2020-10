Fluxo de veículos na BR-163 deve aumentar 38% no feriado de Finados

A estimativa de tráfego da Rota do Oeste para o feriado prolongado de Finados – de 31 de outubro a 2 de novembro – prevê um aumento médio de 38% no fluxo de veículos leves percorrendo o trecho sob concessão da BR-163, em Mato Grosso. Em contrapartida, deve ocorrer uma queda de 15% na presença das carretas e caminhões na rodovia. Para este período, os motoristas devem redobrar os cuidados em decorrência das chuvas, seguindo as orientações da operação Clima Tempo.

Segundo a previsão da Rota do Oeste, o fluxo de veículos de passeio começa a subir na sexta-feira (30) podendo chegar a 30,6% a mais do que em dias normais. Os dias mais movimentados devem ser o sábado (31) e segunda-feira (02), com acréscimo de 54% e 68%, respectivamente.

Diante da intensa presença de veículos leves na rodovia e o período chuvoso, o gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, chama a atenção para a importância da manutenção preventiva dos veículos e a prática de direção defensiva durante as viagens. Itens de segurança, como pneus, freios, limpadores de para-brisa e faróis devem ser vistoriados antes de sair de casa.

“Dirigir na chuva é mais complexo em todas as situações e na rodovia isso tende a ser ampliado em decorrência das longas distâncias percorridas e velocidade empregada, o que é natural. Justamente por isso, o motorista deve estar ainda mais atento ao trafegar em pista molhada, reduzindo a velocidade e redobrando a atenção. A pista fica mais escorregadia e a dificuldade de controlar o veículo pode ser maior em uma situação de risco”, comenta.

Veículos de carga – Seguindo o calendário da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prevê restrição de tráfego para alguns tipos de veículos de carga em rodovias com pista simples, a Rota do Oeste estima que haverá uma redução de até 15% no fluxo de carretas e caminhões na BR-163. A maior redução deve ocorrer no último dia de feriado – 2 de novembro – com queda de aproximadamente 30%. No sábado, a redução prevista é de 14%.

O calendário da PRF estipula a restrição para a sexta-feira (30) e a segunda-feira (02), das 16h às 22h; e no sábado (31), das 6h às 12h.