Fogo destrói galpão de loja de materiais de construção em distrito de Chapada dos Guimarães

O fogo que começou as margens da MT 020 atingiu e destruiu na tarde desta quarta-feira (7) o galpão de uma loja de materiais de construção no distrito de Água Fria, interior de Chapada dos Guimarães.

Ninguém ficou ferido na ocorrência, mas o empresário ainda contabiliza as perdas, já que o galpão era usado como depósito do estoque da loja.

Moradores tentaram apagar o fogo antes da chegada dos bombeiros, mas não conseguiram. Aos militares restou fazer o rescaldo, que é o resfriamento da estrutura para evitar que o fogo se espalhe para imóveis vizinhos.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil após o registro do boletim de ocorrência.

Uma das suspeitas é que o fogo tenha começado no lixão, se espalhado para a vegetação e atingido a loja.