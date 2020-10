Formação de Roça confirma racha entre peões

A formação de Roça desta terça-feira (27) serviu para confirmar a divisão da sede de A Fazenda 12 em dois grupos. De um lado, os peões do “Bico Preto” (segmento do extinto “Guris da baia”) e do outro estão aqueles ainda sem nome definido, mas que se uniram por “amizade”. Ficou perdido? Relembre como os participantes se separaram no decorrer do reality!

Logo no início do programa, os indicados à primeira baia da temporada, Biel, Cartolouco, JP Gadêlha e Rodrigo, decidiram se unir no “perrengue” e formar um grupo entitulado de “os guris da baia”. Já na sede, por meio da sororidade do movimento feminista, as peoas se aproximaram e o “não votar em mulher” foi muitas das justificativas da primeira formação de Roça.

Entretanto, não foram todas as peoas que compartilharam da idea. Lidi criticou o comportamento das mulheres, causando atritos com Mirella e Luiza já nas primeiras semanas de reality. Enquanto isso, a atriz se aproximou de Selfie e Lipe, que também tinham amizade com Jakelyne, Mariano e Tays.

Após a eliminação de Cartolouco, JP e Rodrigo, o cantor Biel se aproximou de Juliano.

Um dos momentos fundamentais que abalou as estruturas da sede e construiu uma nova divisão entre os peões foi a quinta formação de Roça. Após não ser salvo por nenhum dos peões na dinâmica do Resta Um, Mariano precisou vetar um participante da Prova do Fazendeiro e o escolhido foi Biel. A indicação causou indiretas e discussões entre os peões.

Mas foi no dia da eliminação de Carol Narizinho que a sede pegou fogo. Luiza não gostou de um comentário do sertanejo na ausência de Biel e não esperou o peão desfazer as malas para divulgar o ocorrido. Victória e Mirella concordaram com a atitude da peoa, enquanto o restante do grupo a criticou.

Na sexta votação, com o Lampião do Poder em mãos, Raissa, que era bem próxima de Mirella no início do programa, também se posicionou na discussão e escolheu indicar a cantora à Roça ao invés de Jakelyne. A decisão repercutiu durante a madrugada e todo o restante da semana, com direito a reunião de condomínio e eliminação de Luiza.

Na noite desta terça-feira (27), as escolhas e justificativas de votos confirmaram essa nova divisão da sede. De um lado: Biel, Juliano, Mirella e Victória. Do outro: Jakelyne, Jojo, Lidi, Lipe, Mariano, Mateus, Raissa e Stéfani. A pergunta que fica é: em qual grupo ficarão Selfie e Tays?