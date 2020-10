Fumaça toma conta da cidade após incêndio em Rondonópolis

Por onde se anda na cidade é possível sentir o cheiro de queimado. Além do calor dos últimos dias, os incêndios têm espalhado a fumaça por todos os lados, que pode ser notada a olho nu.

O ultimo grande incêndio foi registrado na área do 18º GAC em Rondonópolis, que começou na terça-feira (06) e chegou às margens da rodovia BR-364 nesta quinta-feira (08).

Além da saúde, a fumaça também prejudicava o trânsito do local.

Em nota, o Comando do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (18º GAC) informou que os militares da Organização estavam combatendo os focos de incêndio em sua área de responsabilidade e adjacências.

Informou também, que todo o pessoal e material disponíveis, tais como caminhão pipa com lançadores de água, tratores para a construção de aceiros e abafadores foram empregados para impedir o avanço das chamas sobre as instalações do quartel e áreas vizinhas.