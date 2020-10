Funcionário é atropelado durante obras de pavimentação na MT-270

Um trabalhador ficou ferido após ser atropelado por um veículo de passeio na MT-270, manhã desta segunda-feira (12), sentido Guiratinga-MT.

Segundo informações, o homem, que é natural do Haiti, estava trabalhando na obra de recuperação asfáltica da rodovia federal, executada por uma empresa contrata pelo Estado, no momento do acidente. A vítima não percebeu que a pista estava liberada para o tráfego de veículos e acabou sendo atingida.

A unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e socorreu o trabalhador. Após receber os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado ao Hospital Regional com possível fratura no braço e tornozelo esquerdo.

O condutor do veículo foi quem acionou o Samu e permaneceu no local.