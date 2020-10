Gefron apreende mais de uma tonelada de pasta base em MT

Equipes do Gefron apreenderam nesta sexta-feira (23) mais de uma tonelada de pasta base de cocaína, carga avaliada em cerca de R$ 26 milhões.

De acordo com o boletim de ocorrência o helicóptero do Ciopaer sobrevoava o interior do município de Comodoro quando os militares avistaram uma aeronave de prefixo não identificado em uma região de mata com alguns homens retirando pacotes e colocando em uma camionete S10.

Ao perceberem a aproximação os suspeitos fugiram para a mata e o piloto da aeronave decolou.

A camionete com os pacotes foram deixados pra trás. Os entorpecentes foram levados para a Polícia Federal em Vilhena, estado de Rondônia.