Gefron recupera veículo, apreende dinheiro roubado e munições

Ações foram realizadas durante patrulhamentos nas MT’s 199, região de Vila Bela da Santíssima Trindade e 265, região de Porto Esperidião

Policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron-MT) recuperaram um veículo e apreenderam munições e quase R$ 8 mil em dinheiro nos últimos dois dias. As ações foram realizadas durante patrulhamentos nas MT-199, região de Vila Bela da Santíssima Trindade (540 km ao Oeste da capital) e MT-265, região de Porto Esperidião (325 km ao Oeste de Cuiabá) e fazem parte da operação Hórus/Vigia, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Em Vila Bela da Santíssima Trindade, durante patrulhamento rural na MT-199, equipes do Gefron e Força Tática do 6° Comando Regional da Polícia Militar (PMMT) depararam-se com um veículo Toyota Hillux emplacado no município Tangará da Serra (240 km ao Médio Norte da capital), às margens da estrada que dá acesso ao assentamento Seringal. Após checagem na base Gefron, foi constatado o roubo do veículo na cidade de Campo Novo do Parecis (385 km ao Médio Norte de Cuiabá).

Foram realizadas buscas no local, mas nenhum suspeito foi localizado. O veículo foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima para providências cabíveis. O prejuízo ao crime é de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Em Porto Esperidião, durante patrulhamento pela MT 265, a equipe do Gefron abordou um veículo Fiat/Strada de cor prata, emplacado de Porto Esperidião. Foi realizada busca veicular e localizado no interior do veículo 200 unidades de munições .22lr cbc, vários documentos, cartões magnéticos de conta bancária não pertencentes ao condutor e a quantia em dinheiro no valor de R$ 7.965,70 (sete mil reais novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

O condutor informou que a quantia em dinheiro tem origem de saque da conta bancária da sua ex patroa, falecida na última sexta-feira (02.10). O veículo também está em nome dela.

Diante dos fatos, o condutor, juntamente com os materiais, foi conduzido para autoridade da Polícia Judiciária Civil da cidade de Porto Esperidião para providências. Ele não possui antecedentes criminais. O prejuízo ao crime é R$ 8.275,70 (oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).