Google irá permitir que usuários cantem para encontrar músicas

O Google anunciou que seu aplicativo de busca terá uma funcionalidade muito interessante para fãs de música.

Chamada lá fora de “Hum To Search” (algo como “Cantarole Para Buscar”), a novidade permite que usuários cantem, assobiem ou até mesmo deem aquela bela enrolada quando não souberem a letra da canção para que a plataforma retorne com qual seria o som.

No vídeo abaixo é possível ver a nova feature do Google em ação, e ela pode ser localizada através do app de busca da plataforma, mas até o momento dessa postagem (10:30 do dia 16/10) isso ainda não era possível no Brasil.