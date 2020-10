Governador e ministro visitam tripulantes de helicóptero

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, agradeceu ao Governo de Mato Grosso por toda a ajuda no resgate dos combatentes da Força Nacional, que foram vítimas de acidente de helicóptero na última semana.

Mendonça e o governador Mauro Mendes visitaram os combatentes, na tarde deste domingo (11), na UTI do Hospital Santa Rosa.

Tripulavam a aeronave o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do Distrito Federal (DF), o copiloto Luiz Fernando Berberick, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ), e o 2° sargento PM Emerson Miranda Martins, da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro. Eles estavam auxiliando o Governo de Mato Grosso a combater os incêndios no Pantanal.

“Agradeço ao Estado e ao hospital por toda a atenção dada. É como se mandássemos um filho para uma missão: torcemos sempre para que tudo dê certo. E é bom saber que têm outros braços que cuidam desses nossos filhos”, afirmou o ministro.

Mendonça destacou que a colaboração das equipes do Governo de Mato Grosso foram fundamentais para salvar as vidas dos combatentes, especialmente pela colaboração na logística do resgate.

“Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um privilégio poder cooperar com Mato Grosso. É um privilégio poder contribuir com o meio ambiente e com a Segurança de todo cidadão mato-grossense. Para mim esses policiais são heróis, pois colocaram suas vidas em risco por todos nós. Era nosso dever deslocar até aqui e poder dizer a eles e suas famílias que eles são importantes para nós. Eles não são números, a vida deles têm muito valor”, declarou.

O governador Mauro Mendes também agradeceu o ministro pelo auxílio enviado no combate aos incêndios.

“O Governo Federal sempre esteve presente junto conosco, desde o início, com cada um dando sua contribuição. A Força Nacional chegou no momento mais crítico e a ajusa tem sido muito importante. Os focos de incêndio no Pantanal já diminuíram muito. Temos centenas de pessoas trabalhando para minimizar essa lamentável situação dos incêndios”, destacou.

Para Mendes, é um verdadeiro “milagre de Deus” os três tripulantes terem saído com vida do acidente.

Até o momento, o sargento Emerson foi o único que recebeu alta. Já o comandante Renato Souza e o copiloto Luiz Fernando continuam em recuperação, mas sem riscos.

“Temos que agradecer primeiro a Deus por salvar esses três brasileiros, frente a gravidade do acidente. O acidente teve prejuízo apenas material. As vidas humanas, que é o que importa, foram salvas e os prejuízos foram minimizados pela atuação de todos que ajudaram e pelas equipes do hospital”, afirmou.