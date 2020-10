Governador sancionou lei que permite denúncia para crimes de violência pelo WhatsApp

Um projeto de lei de autoria do deputado Delegado Claudinei (PSL) cria o serviço permanente de denúncias por meio de número no aplicativo de WhatsApp para crimes de violência contra a mulher, crianças, adolescentes, idosos e pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE). O projeto já foi sancionado pelo governador Mauro Mendes (DEM) e publicado no último dia 2 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE).

Para o parlamentar, a nova lei será importante ao facilitar a realização da denúncia e aprimorar a rede de proteção às vítimas de violência física e psicológica. “Essa lei não vai só proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, como outros públicos que sofrem com ameaças e agressões. Temos que intensificar a proteção para essas vítimas e buscar meios que venham facilitar que a denúncia seja efetivamente feita e evite que ocorra o pior”, explica Delegado Claudinei.

A nova lei vai permitir que as vítimas possam fazer as denúncias por meio de mensagens, vídeos e fotos, através do aplicativo WhatsApp. “As pessoas que sofrem com a violência podem imediatamente enviar a localização de onde está ocorrendo a situação. E, claro, não só a vítima, como, também, qualquer pessoa que perceba indícios de violência ou se torne testemunha dos atos e a identidade do denunciante será mantido o sigilo”, continuou o parlamentar.

A nova lei também estabelece que os números de WhatsApp sejam amplamente divulgados para o conhecimento público. O trabalho será coordenado pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), por meio da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Cuiabá (MT).