Governador visita obras em andamento no médio norte

O governador do estado, Mauro Mendes, vistoriou nesta sexta-feira (03) as obras de restauração e revitalização de dois trechos da MT-246, que totalizam 79,8 km, entre os municípios de Jangada e Barra do Bugres. As rodovias são importantes para região e estavam há anos com as obras paradas.

Além desta obra, o governador também visitou as obras da MT-343, e esteve em escolas no município de Barra do Bugres, além do Hospital Regional que passa por obras de revitalização.

Acompanharam o governador os deputados estaduais Paulo Araújo e Dr. João; e dos secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Marcelo Oliveira (Infraestrutura), Francisco Lopes (Procuradoria Geral do Estado), Jefferson Moreno (adjunto de Turismo) e Alan Porto (adjunto da Educação).