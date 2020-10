Governo afirma que manterá UTIs para casos de Covid-19

Após a direção do Hospital Regional Elza Giovanela anunciar que não tratará mais pacientes da Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) se pronunciou na tarde de hoje (19) afirmando que irá garantir que os 30 leitos de UTI, que atualmente são custeados pelo Governo, serão mantidos em Rondonópolis, por ser referência para a Região Sul do Estado no atendimento à Covid-19.

A assessoria afirmou ainda que o que existe é um estudo que analisa a possibilidade de transferência para outra unidade de saúde, para que seja possível viabilizar o reinício das cirurgias eletivas.

A notícia de que o Hospital Regional não iria mais atender pegou todos de surpresa após um documento publicado pelo Hospital Regional constar que a unidade não seria mais referência. A Central de Regulação também foi informada para não mais encaminhar novos pacientes com o Coronavírus para o hospital.