Governo anuncia que aulas presenciais não voltam este ano

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação anunciou na tarde desta sexta-feira (23) que as aulas presenciais na rede estadual de ensino não retornam este ano. Outra informação importante é que as aulas serão concluídas este ano de forma não presencial e irão até o dia 18 de dezembro.

Os professores continuarão a desempenhar as funções em teletrabalho e a participação dos alunos é obrigatória, seja com a distribuição de material impresso ou por meio da plataforma online.

Uma portaria com as determinações para o resto do ano deve ser publicada no início da próxima semana. A Secretaria ainda explica que a equipe gestora nas escolas e no órgão central (SEDUC) continuam de forma presencial.