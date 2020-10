Governo convoca 192 profissionais de saúde classificados no processo seletivo

Os candidatos que realizaram o processo seletivo para o Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Regional de Sinop, Hospital Estadual “Lousite Ferreira da Silva” Metropolitano e Centro de Triagem Covid-19 já podem consultar a lista de chamamento dos classificados.

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), publicou na edição do Diário Oficial que circula nesta sexta-feira (09.10), o edital n°001/SES/2020 e n°002/SES/2020 com os nomes dos 192 profissinais convocados.

De acordo com o documento, dos 192 profissionais convocados 52 são para o Hospital Estadual Santa Casa, 22 para o Hospital Regional de Sinop, 69 para o Hospital Metropolitano e 49 para o Centro de Triagem Covid-19. A contração temporária vai reforçar o quadro de servidores. São médicos, enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, maqueiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. O edital com nome de cada candidato pode ser acessado clicando aqui páginas 44,45,46, e 47.

Os profissionais chamados para atuação em um dos três hospitais devem se apresentar nas respectivas unidades de saúde e cumprir os procedimentos estabelecidos pela direção. Quando solicitados, devem apresentar a documentação especificada no item 8 do edital Nº 001/SES/2020, publicado no dia 30/03/2020 – Edição Extra, páginas 1 a 3, para o início das atividades profissionais.

Para acessar a lista completa dos documentos exigidos no edital CLIQUE AQUI.

Já os candidatos convocados para atuar no Centro de Triagem Covid-19, devem acessar o edital nº 002/SES/2020, publicado no dia 08/07/2020 – Edição Extra, páginas 1 e 2, para o início das atividades profissionais.

O não comparecimento ou falta de apresentação de algum documento conforme determina o edital, resultará na a eliminação do candidato e a convocação do subsequente para o preenchimento da vaga.