Governo determina aprovação automática na rede estadual

O Governo do Rio determinou nesta quarta-feira (14) que os alunos da rede estadual de ensino vão ser aprovados automaticamente este ano, independente das notas que apresentarem.

De acordo com a decisão, publicada em Diário Oficial, “os resultados obtidos pelos estudantes não ensejarão reprovação, excepcionalmente para o ano letivo de 2020”.

A terceira resolução da Seeduc (Secretaria Estadual de Educação) organiza e reestrutura o atual ano letivo em todas as modalidades do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual.

Diferente dos outros anos, 2020 não será dividido por bimestres, mas um bloco único, o chamado “Ciclo de Aprendizagem”, que teve início em fevereiro e terminará no dia 22 de dezembro.

Outra determinação na decisão estabele que as unidades escolares deverão monitorar a participação dos alunos no ensino remoto e ou presencial, com atenção redobrada aos estudantes em situação de potencial abandono.

Até 22 de dezembro, último dia do ano letivo, as escolas estarão focadas em reestabelecer o vínculo com esses estudantes.

De acordo com o Secretário Estadual de Educação, Comte Bittencourt se mesmo após todas as tentativas não for possível acessar o aluno, será ofericada a possibilidade para que esse jovem permaneça, em 2021, na mesma série/fase/ano/módulo que esteve matriculado em 2020, sem prejuízo quanto à ligação com a escola.