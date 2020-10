Governo não tem mais certeza sobre entrega de vacinas

O Governador Mauro Mendes (DEM) anunciou na noite de ontem (20) que Mato Grosso receberia já no mês de janeiro o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19. Porém, com o recuo do Governo Federal na compra das doses esta entrega não deve mais acontecer.

Uma nota foi divulgada na manhã desta quarta-feira (21) pela assessoria defendendo que o Governo Federal lidere esse processo e disponibilize a vacina à população. Outro ponto abordado na nota, é que as vacinas sejam confiáveis e atestadas pelos órgãos sanitários.

Durante o período da manhã, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o órgão ligado ao Estado de São Paulo.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou haver protocolo de intenção para adquirir lotes da vacina fabricada pelos laboratórios chinês e paulista. A informação foi criticada por Bolsonaro.