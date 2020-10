Grave acidente na MT 270 deixa uma vítima fatal e três feridos

Um grave acidente ocorrido na manhã dessa segunda-feira (5) deixou três pessoas feridas e uma vítima fatal. O fato ocorreu por volta de 10h30 na MT 270, que liga Rondonópolis ao município vizinho de Guiratinga, logo após a Vila Paulista, e o veículo ficou parcialmente destruído com a força do impacto.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo modelo Ecosport da cor branca seguia sentido Rondonópolis/Guiratinga com quatro ocupantes ainda não identificados à bordo, sendo dois adultos e duas crianças, quando o motorista perdeu o controle do mesmo, tendo invadido a pista contrária antes de capotar o veículo por várias vezes. O motivo provável para o acidente teria sido um pneu estourado, mas o caso ainda será investigado pela Perícia Técnica.

Com o capotamento, as duas crianças que ocupavam o veículo, um menino de 9 anos e uma menina de 7 anos, foram arremessadas para fora do mesmo, mas sobreviveram, sendo que a garotinha apresentou uma fratura em uma das pernas. Já o motorista e a passageira, que seriam o tio e a avó das crianças, ficaram presos nas ferragens do carro, dando bastante trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, que tiveram que arrancar fora as duas portas do veículo para resgatar as vítimas.

O motorista foi resgatado com vida e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional, mas a passageira infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A família estaria vindo a Rondonópolis fazer compras e retornariam hoje ainda para o sítio onde viviam em Guiratinga.

A pista foi interditada para o atendimento da ocorrência, mas liberada em seguida.