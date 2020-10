Grupo de mulheres debaterá o papel do vereador

O papel do vereador será tema de um debate promovido pelo Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis (GMPR), que quer esclarecer a população sobre o assunto. O debate acontecerá de forma virtual e contará com a presença do vereador Jailton do Pesque Pague (PSDB), que não saiu candidato à reeleição.

De acordo com Ana Paula Beer, uma das representantes do GMPR, a ideia da iniciativa é esclarecer melhor a população sobre as funções do vereador, para que o eleitor possa escolher com mais consciência o seu representante no parlamento municipal. “Tem muito candidato, muita gente nova também, e muitas vezes o cidadão confunde um pouco as coisas, qual é o papel do vereador realmente. A gente fala muito que é fazer leis, fiscalizar. Mas muitas das vezes a população não tem essa visão e acaba votando por amizade ou alguma outra questão, muitas das vezes até desmerecendo o papel do vereador, que é uma função nobre e superimportante para a cidade”, explicou.

Ela ressalta a importância de os eleitores conhecerem as ideias e propostas dos candidatos, até para que o eleitor possa analisar se o seu candidato irá corresponder às suas expectativas em caso de ser eleito. “Muitas vezes as pessoas só se preocupam em analisar em quem vai votar para prefeito e não vai investigar qual a vida pregressa desse candidato, qual a ideia de trabalho para a comunidade ele tem e se ele mesmo tem ideia do que ele vai fazer como vereador”, concluiu Ana Paula Beer.

O debate “O Papel do Vereador” acontece hoje (27), a partir das 19 horas, e poderá ser acompanhada em tempo real pelo Youtube e Facebook do GMPR.