Grupo de presos abre buraco em teto de cela e foge de prisão no DF

Um grupo de 17 presidiários fugiu, na madrugada desta quarta-feira (14), do CDP (Centro de Detenção Provisória), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

A informação foi confirmada pela Seape/DF (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal). Segundo informações da Seape, no momento da fuga, o grupo estava na Ala C do Bloco 1 e conseguiu escapar através de um buraco aberto no teto de uma das celas, onde estavam todos os foragidos. Dois fugitivos já foram recapturados.

Policiais penais que trabalham na unidade, assim como as equipes de inteligência e da DPOE (Diretoria Penitenciária de Operações Especiais), além da Polícia Militar do DF, estão empenhados na recaptura dos internos.

“Todas as providências necessárias já estão sendo tomadas, tanto para a recaptura dos foragidos, bem como para apuração das circunstâncias em que ocorreu a fuga”, disse o secretário de Administração Penitenciária do DF, delegado Agnaldo Curado.

Os detentos que continuam foragidos são: Antonio Marcos da Silva de Souza; Paulo Henrique Silva de Castro; Wanderson da Silva Santos; Erison Vieira de Moraes; Márcio Vinícius de Souza Andrade; Anderson Ferreira Abade; Romildo Santos da Silva; Ismauro Gonçalves de Oliveira; Mádeson Ferreira Abade; Gabriel Nathan da Rocha Bessio; Pétryck Cardoso de Souza; Francisco Hebrt Aragão Moura; Thiago Henrique Souza Silva; Jonas dos Santos de Sousa e Lucas Caldeira da Silva.