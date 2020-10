Gusttavo Lima faz desabafo: ‘Não tenha medo de recomeçar’

Gusttavo Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para fazer um desabafo em meio à separação de Andressa Suita.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo para trás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”, escreveu o cantor.

Em uma outra publicação que o artista apagou, ele dizia: “Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz.”

O sertanejo passou a viver um momento conturbado depois que anunciou a separação da modelo na última sexta-feira (9). Muitas pessoas passaram a acusá-lo de traição, inclusive, e não foi diferente nos comentários da publicação que ainda está em sua conta no Twitter.

“Tá bom, Gusttavo Lima, agora fica quieto. Você não teve nenhuma responsabilidade afetiva com a Andressa”, disparou uma internauta. “Foi sincero, mas mesmo assim as pessoas criticam até o certo”, opinou outro usuário da web. “Espero que você possa enxergar que relacionamentos não são descartáveis”, ponderou uma terceira pessoa.