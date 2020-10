Gusttavo Lima vai lançar música sobre reconciliação de casal

Em meio às polêmicas da recente separação de Andressa Suita, Gusttavo Lima vai lançar, nesta quinta-feira (22), a música Tudo o que eu queria. A canção faz parte do novo DVD do sertanejo, Embaixador The Legacy.

Gusttavo anunciou o lançamento nas redes sociais e o que chamou a atenção de fãs e internautas é que a letra do single fala sobre a reconciliação de um casal. Muitos seguidores chegaram a cogitar que tudo não passou de uma ação de marketing.

“Vai divulgar essa música no mesmo dia que anunciar que voltou com Andressa”, sugeriu um internauta. “Eu aposto como é tudo jogada de marketing, essas músicas novas e a ‘separação'”, escreveu outra. “Tudo que eu queria era vocês de volta”, comentou mais uma, fazendo referência ao nome do novo single.

Vale lembrar que no dia do anúncio do término do casamento, Gusttavo lançou a música Café e Amor, que fala sobre o fim de uma relação. Na ocaisão, internautas já tinham desconfiado de uma possível estratégia de marketing.

Na terça-feira (20), o jornalista Leo Dias afirmou que Gusttavo e Andressa teriam viajado para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para tentar uma reconciliação. A informação, porém, foi negada pela assessoria de imprensa da modelo ao R7.

Separação polêmica

Gusttavo Lima e Andressa Suita confirmaram o fim do casamento no dia 9 de outubro após cinco anos de união. “O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação”, informou, à época, a assessoria de imprensa do sertanejo.

A porta-voz de Gusttavo ainda negou os boatos de briga e traição e reforçou que “a amizade, o carinho e o respeito continuam” entre eles. Gusttavo e Andressa estavam juntos desde 2015 e têm dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.

Entretanto, na sexta-feira (16), a jornalista Fabíola Reipert revelou que Gusttavo Lima teria tido um caso com Mallu Ohanna enquanto ainda era casado. No entanto, após confirmar a informação à jornalista, a influenciadora digital foi para as redes sociais negar a história. Diante disso, o teor da conversa foi divulgado pela apresentadora.

Em áudios veiculados na segunda-feira (19), pelo Balanço Geral, da Record TV, Mallu confirmou o caso com o músico. Gusttavo Lima, por sua vez, rebateu as afirmações e classificou o episódio como “calúnia e difamação” e, ainda, completou: “A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem”, escreveu o sertanejo, no Twitter.