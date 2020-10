Um homem conhecido popularmente como Nei ficou com um grave ferimento no ombro após ser esfaqueado no Parque Universitário, em Rondonópolis, na noite desta sexta-feira (23). Ele sangrava muito durante o atendimento.

Segundo populares, ele estava andando pela rua e sangrando quando foi acolhido por alguns moradores que acionaram o Samu.

Ele estava muito fraco, devido ao ferimento, e não soube falar como o fato aconteceu.

Ele foi levado ao Hospital Regional.