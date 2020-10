Homem é preso após festinha em motel de Várzea Grande

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (8) após uma confusão em um motel em Várzea Grande – MT. De acordo com o boletim de ocorrência o suspeito e outras cinco pessoas, uma mulher e quatro homens fizeram uma “festinha” em uma das suítes.

Vale ressaltar que o motel fica na região do Zero, ponto conhecido como de prostituição. Após a festinha, o grupo ameaçou os funcionários apontando uma arma e exigindo que o portão fosse aberto e assim fugindo sem pagar a conta.

Após a fuga a Polícia Militar foi acionada e com as características dos suspeitos localizou um deles em um bar do Zero. Ele foi preso e reconhecido pelas vítimas.

O suspeito estava com a arma, que na verdade era de brinquedo. Ele foi conduzido a Central de Flagrantes e em depoimento entregou todos que participaram da festinha.