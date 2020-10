Homem é preso em flagrante após matar a esposa com golpes de facão

Uma mulher foi morta nesta quinta-feira (29) pelo esposo com golpes de facão no município de Juara.

Após matar a esposa ele golpeou duas vizinhas que estavam na frente da casa, uma delas foi atingida no braço e a outra na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas e as encaminhou para o Hospital.

A Polícia Militar encontrou o homem parado na frente da casa onde ele morava com a esposa. Ele não reagiu e foi preso em flagrante pela Polícia Civil que também esteve no local.

O suspeito se declarou arrependido, porém não soube explicar as razões de sua atitude.

Populares que estavam na cena do crime disseram que o homem está depressivo e que toma remédios controlados.