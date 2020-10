Homem morre ao ser atingido por raio enquanto empurrava carro na chuva

Um homem de 22 anos morreu depois de ser atingido por um raio durante uma forte chuva, na cidade de Carmo do Rio Claro, a 257 km de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (25).

Segundo a Defesa Civil do município, a vítima estava em um carro com seis pessoas, incluindo dois bebês, quando o combustível do veículo acabou na estrada que liga a rua Pedro Faria à MG-184, no sul de Minas.

Ainda segundo o órgão, ao sair para empurrar o veículo, o homem foi atingido pela descarga elétrica de um raio. Chovia bastante na hora do ocorrido.

A vítima foi socorrida por populares e levado para o hospital do município, em seguida levado para a Santa Casa de Passos, a 348 km de BH, mas não resistiu e morreu.