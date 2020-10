Horário eleitoral gratuito já está valendo no rádio e na TV

O horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão teve início nesta sexta-feira (09) e vai até o dia 12 de novembro, no caso de 1º turno. Em Mato Grosso, ocorre simultaneamente a Eleição Municipal e a Suplementar para Senador(a). Os candidatos a prefeito e a senador terão direito a propaganda em rede, com horários e tempos distintos e também as inserções ao longa da programação. Já os candidatos a vereador realizarão propaganda somente nas inserções.

Na Eleição Municipal, a propaganda acontecerá em rede e exclusivamente para os candidatos a prefeito, de segunda a sábado, sendo dois blocos de 10 minutos, das 6h às 6h10 e das 11h às 11h10 na rádio e, das 12h às 12h10 e das 19h30 às 19h40 na televisão, considerando o horário local. Além desse tempo, a lei reserva mais 70 minutos diário de segundo à domingo para as inserções de 30 e 60 segundos. O tempo disponível para inserções foi dividido 60% para prefeito e 40% para vereador.

Já nas Eleições Suplementar para o cargo de Senador(a), a propaganda acontecerá em rede toda segunda, quarta e sexta-feira, sendo das 05h55 às 06h e das 10h55 às 11h nas emissoras de rádio e, das 11h55 às 12h e das 19h25 às 19h30 nas emissoras de televisão, considerando o horário local. Em ambas o total diário em rede é de 10 minutos. Além do tempo em rede, haverá 14 minutos para a veiculação de inserções de 30 ou 60 segundos.

O Horário Eleitoral Gratuito foi distribuído entre os candidatos ao senado da seguinte forma: 10% igualitário e 90% proporcionais de acordo com a representatividade na Câmara dos Deputados, tomando por base a data da posse. Esse tempo é calculado pela soma dos representantes dos seis maiores partidos que integram a coligação.