Hospital Regional deve voltar a fazer cirurgias eletivas

Após a direção do Hospital Regional Elza Giovanela anunciar que não tratará mais pacientes da Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que os pacientes da doença na região serão encaminhados para a Santa Casa e as cirurgias eletivas, que foram paralisados por conta da pandemia, voltarão a ser realizadas no Regional. A informação foi repassada para a deputada estadual Janaina Riva (MDB), que cobrou explicações do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A notícia de que o Hospital Regional deixará de ser referência na região sul/sudeste do estado para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus pegou todos de surpresa, causando revolta e muita preocupação na população, já que a unidade atende todos os municípios da região. A informação divulgada é que todos os pacientes atualmente internados no Regional serão tratados, mas o hospital não receberá mais novos pacientes a partir de hoje (19).

Segundo informado pela parlamentar, a Secretaria de Saúde do estado deverá celebrar um convênio com a Santa Casa de Rondonópolis para a disponibilização de mais dez leitos de UTI para pacientes da Covid-19.

Com a retirada do atendimento dos pacientes da pandemia do Regional, ainda segundo informações repassadas pro Janaina Riva a unidade irá retomar a realização de cirurgias eletivas, que foram paralisadas com o início da pandemia.