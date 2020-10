Ibraim Zaher diz que recuperação pós-pandemia exigirá bons gestores

O candidato a vice-prefeito Ibrahim Zaher, da coligação “Unidos para crescer” (PSC, DEM, PDT, PSB e MDB) prevê que serão grandes os desafios que esperam pelo próximo gestor da cidade, que além de todos os problemas usuais da administração municipal, também terá que se preocupar com a recuperação da economia local e com a geração de empregos para a população. Em entrevista exclusiva ao AgoraMT, ele conta que tem cumprido uma extensa agenda eleitoral, conversado muito com o eleitor dos bairros e notado que o sentimento de grande parte da população é de frustração com os rumos da administração municipal.

“Temos andado muito, conversado com a população em todos os bairros da cidade. Temos ainda 30 dias para caminhar muito e o que tenho visto é que a população quer mudança. Há um sentimento de que já deu, de que basta, de que Rondonópolis precisa ir adiante, gerar mais qualidade de vida para sua população”, disparou Ibrahim, repetindo um mantra de sua campanha.

Para o candidato a vice, os erros e equívocos cometidos pela administração municipal, principalmente na administração da crise do novo coronavírus, tem gerado um sentimento de frustração em grande parte dos eleitores. “A autoestima do nosso povo está baixa, precisamos resgatar isso. E um povo só cresce com emprego, com uma boa saúde, uma boa educação. É assim que nós vamos resolver as injustiças sociais da nossa cidade, que é a nossa proposta”, afirmou Ibrahim Zaher.

“A cada dia mais gente adere à onda 25, as pessoas enxergam a sinceridade tanto minha quanto do Thiago (Muniz), propostas verdadeiras. O povo sabe que nós já estivemos na política, mas não temos manchas, pelo contrário, temos bons históricos, tanto eu quanto (ex) presidente da Câmara quanto o Thiago como vereador. Somos empresários com experiência tanto no setor público quanto no privado e é isso que a cidade precisa nesse momento”, analisou.

Quanto aos desafios para a recuperação da economia local para os próximos anos, ele é taxativo ao afirmar que a experiência e capacidade administrativa serão fundamentais para os novos gestores da cidade. “O pós-pandemia vai ser duro e as pessoas precisam ter gente séria à frente da prefeitura e que já entre com conhecimento do que está acontecendo. Nós não temos tempo para perder, um, dois anos, para o candidato tentar entender a cidade. E essa vivência nós temos e é isso que queremos levar para a população de Rondonópolis”, concluiu Ibrahim Zaher.