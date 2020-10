Um incenso aceso no quarto por pouco não terminou em tragédia na manhã deste sábado (03) na avenida Brasil, bairro Nossa Senhora do Amparo em Rondonópolis. Um dos cômodos da casa ficou totalmente destruído com o fogo.

De acordo com informações, uma idosa teria deixado um incenso aceso no quarto e quando notaram o fogo já estava se alastrando.

Ninguém se feriu, mas o quarto ficou destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo no local.