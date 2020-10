Imagem de tigresa abraçando árvore vence concurso mundial de fotografia

Para conseguir fotografar uma das criaturas mais raras do planeta, você precisa ser extremamente habilidoso e especialmente sortudo.

Sergey Gorshkov é claramente ambos, como demonstra sua foto impressionante de um tigre-siberiano (ou tigre-de-amur) nas profundezas de uma floresta do extremo leste da Rússia.

A imagem ‘O Abraço’ acaba de vencer o prêmio Wildlife Photographer of the Year (WPY, ou Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, em tradução livre).

A tigresa parece abraçar a árvore, ao esfregar na casca para deixar seu cheiro e marcar território no Parque Nacional de Leopardos.

“A luz, as cores, a textura. É como uma pintura a óleo”, descreve a chefe dos jurados do prêmio, Roz Kidman-Cox.

“É como se o tigre fosse parte da vegetação. Sua cauda parece se fundir com as raízes da árvore. As duas são uma”, afirmou ela à BBC News.

O mais extraordinário é que esta é uma imagem de armadilha fotográfica. O equipamento foi instalado na floresta e deixado por meses, esperando para ser acionado automaticamente quando um tigre passasse.

Sergey, é claro, tinha que saber onde ele estaria mais propenso a flagrar o animal. E é aí que a habilidade de um fotógrafo experiente da vida selvagem entra em cena.

Os tigres da Rússia Oriental foram caçados até quase a extinção, e agora há provavelmente apenas algumas centenas de indivíduos dessa espécie. Como as populações das presas deles, principalmente veados e javalis, também foram reduzidas, esses tigres têm de percorrer grandes distâncias para encontrar comida.

Tudo isso aumenta a dificuldade de se obter qualquer tipo de imagem, muito menos uma que pareça tão impressionante como esta. Mas saiba o seguinte: a armadilha fotográfica que tirou a foto vencedora foi deixada ali por 10 meses até que o cartão de memória com seu precioso arquivo de imagem fosse coletado.

O prêmio de Sergey foi anunciado durante um evento online organizado pelo Museu de História Natural de Londres com a participação da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e os apresentadores de TV Chris Packham e Megan McCubbin.

O museu é responsável pelo Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, que está em sua 56ª edição.