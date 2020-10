Iniciadas obras subaquáticas para solucionar problema estrutural de ponte em Rondonópolis

As obras subaquáticas para recuperação estrutural de tubulões da ponte sobre o rio Vermelho, em Rondonópolis, no km 202 da BR-364/163, têm início hoje (14) por empresa especializada contratada pela Concessionária Rota do Oeste. O serviço está orçado em R$ 820 mil e usará tecnologia empregada em portos e plataformas petrolíferas. A estimativa para conclusão desta etapa é de 60 dias.

O tráfego na ponte está parcialmente interditado no sentido sul (Cuiabá / Rondonópolis) desde 15 de agosto, após conclusão de laudo de monitoramento apontar patologia em tubulões que sustentam a estrutura. Por enquanto, não há previsão para liberação do fluxo de veículos.

Segundo o gerente de Obras e Conservação da Concessionária, Luciano Uchoa, diante da identificação do problema, a Concessionária contratou de forma imediata a elaboração de um projeto que atendesse às necessidades estruturais de uma obra de arte com idade avançada e uso intenso, como no caso dessa ponte.

A obra começa a ser executada por uma equipe com 16 profissionais da área, sendo seis mergulhadores. “O serviço que vamos realizar na BR-364 é bastante utilizado em portos e plataformas de petróleos e vai sanar o problema identificado em tubulões da ponte. Como se trata de um trabalho submerso, e essa não é a especialidade da Concessionária, buscamos tecnologia específica oferecida por empresas com know-how na área”, explica o gerente.

A etapa inicial prevê a construção de um acesso até a fundação danificada, seguida de nivelamento de solo do fundo rio para assentamento das formas metálicas. O processo de recuperação inclui ainda hidrojateamento para limpeza dos dois tubulões a serem recuperados, instalação da armadura de reforço e formas metálicas para posterior concretagem.

“As formas foram fabricadas especialmente para a ponte sobre o rio Vermelho e vai possibilitar a aplicação do microconcreto especial para estruturas submersas. Inicialmente, vamos recuperar um tubulão e, quando concluída essa recuperação, atuaremos no outro que também está danificado”, afirma Uchoa.

Histórico

A Rota do Oeste iniciou a recuperação da ponte em junho deste ano. Como a obra de arte tem quase 70 anos, a empresa ampliou a inspeção por meio de monitoramento subaquático, seguindo os mesmos moldes adotados em plataformas de petróleo ou portos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ponte sobre o Rio Vermelho foi construída em 1953. Esta é uma das pontes mais antigas do trecho sob concessão da BR-163.

Uchoa frisa que a postura vigilante da Rota do Oeste com relação às estruturas que herdamos do Poder Público em 2014 possibilitou que à Concessionária se antecipar a uma possível situação de risco. “Por isso, em agosto decidimos interromper o tráfego até que seja realizado um serviço de reparação”.