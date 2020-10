Investigador e a mãe morrem após serem atropelados na BR-364

A Polícia Civil de Mato Grosso comunica o falecimento do investigador Jeferson Gonçalves de Pinho, 43 anos, ocorrido neste sábado (03), em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações, Jeferson foi vítima de um acidente na BR-364, quando tentava auxiliar sua mãe, Angelina Santos de Pinho, que ao atravessar a pista da rodovia se desequilibrou e caiu, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Ambos foram atropelados por uma carreta. A mãe do investigador também faleceu no acidente.

O investigador ingressou nos quadros da Polícia Civil há 17 anos. Ele estava lotado na 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá.

Por meio de nota, a Polícia Civil externou suas condolências a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho de Jeferson Pinho.