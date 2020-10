Isaack promete investir no turismo e agricultura familiar para gerar emprego e renda para população

O odontólogo Isaack Castelo Branco, candidato a prefeito da cidade de Tesouro pela coligação “Pra cuidar da nossa gente” (PSB, DEM e Pode) afirmou em entrevista ao Portal AgoraMT que pretende investir firme na área do turismo para gerar oportunidades de emprego e renda para a população do pequeno município. Outra prioridade do candidato, caso eleito, seria a agricultura familiar, que no seu entendimento também tem um grande potencial de gerar riquezas para o município, mas que carece atenção e investimentos.

Ele também falou de seus projetos para a educação e saúde, além de traçar um panorama geral da cidade, seus problemas e potenciais. Confira a íntegra da entrevista abaixo: