Jean Piccoli fala em perfurar poços artesianos para resolver falta de água

O candidato a prefeito da cidade de Tangará da Serra, Jean Michel Sanches Piccoli (PSC) afirmou que pretende perfurar poços artesianos em diversos pontos da cidade para melhorar o abastecimento de água encanada para a população. O advogado criminalista foi entrevistado pela TV Vale, afiliada da Rede Record, e declarou que resolveu ser candidato por conta do seu descontentamento com a política tradicional, seus acordos e conchavos.

O candidato foi questionado sobre o tema “água”, que foi sorteado pelo próprio candidato e que é um dos grandes problemas enfrentados pela população da cidade, e criticou a atual gestão, que não conseguiu resolver o problema. “Passamos em 2016 por um estelionato eleitoral, disseram que tinha água nas torneiras e depois da eleição acabou a água. E esse ano se repete”, denunciou Jean Picoli, que confirmou que a falta d`água é uma constante.

Para resolver o problema, ele propõe a perfuração de poços artesianos, que serviriam para ajudar a complementar o abastecimento da cidade quando o nível dos rios estiverem baixos. “É uma forma paliativa, pois nós devemos trazer água do (Rio) Sepotuba, porque Tangará, se quiser crescer, ter água de verdade, nós temos que trabalhar com a água do Sepotuba”, esclareceu.

Jean Piccoli também defendeu a preservação dos mananciais e do Sepotuba, para preservar a fonte de água e falou de suas propostas para a área da saúde, afirmando que pretende criar policlínicas e colocar o centro cirúrgico do hospital municipal para funcionar. Ele também se compromete com a criação de escolas cívico-militares para ofertar mais vagas na educação.

O candidato ainda disse que pretende atrair empresas para se instalarem no município, com incentivos fiscais e doação de áreas, construir um hospital veterinário e um centro de acolhimento de animais, que irá tirar os animais abandonados da rua, castrá-los e depois doá-los para as pessoas.

Piccoli aproveitou para falar que pretende viabilizar a implantação de um curso de medicina veterinária e transformar Tangará da Serra em um polo educacional.

Assista a íntegra da entrevista: