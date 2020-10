Jogadores, comissão e arbitragem farão testes rápidos antes dos jogos

A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou nesta quarta-feira (7), a sua Diretriz Técnica para a retomada do futebol mato-grossense. Paralisada desde o mês de março por conta do Coronavírus, as competições da FMF serão retomadas ainda esta semana.

Alinhado as Diretrizes Técnicas da CBF, o novo documento da FMF aborda as necessidades para a volta segura das atividades de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Entre outros, o documento regulamenta protocolos como acesso aos estádios, aferição de temperatura, higienização, imprensa e etc. Ressaltamos que, por hora, os jogos continuam com os portões fechados para os torcedores.

Outro ponto importante para a retomada do nosso futebol, é a parceria entre a FMF e o Governo do Estado que irão disponibilizar kits de teste de Covid-19 para jogadores, comissão técnica e arbitragem que estarão no Campeonato Mato-grossense da 1ª e 2ª divisão. Serão realizados testes-rápidos, 24h antes do início de cada rodada.

Aron Dresch, presidente da FMF, elogiou mais uma importante parceria entre Federação e Governo.

“Esse apoio do Governo é de fundamental importância para retomada segura e responsável do nosso futebol. Mais uma vez o Governo do Estado se mostra parceiro do esporte mato-grossense. Parabéns ao Governador Mauro Mendes e o Secretário de Esporte, Alberto Machado, que mais uma vez atuaram em prol do nosso futebol”.

Ressaltamos que as competições serão retomadas a partir deste fim de semana com a 2ª divisão do Estadual. No mês seguinte, teremos a volta do Mato-grossense Martinello Sicredi 2020.