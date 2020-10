Jovem de 15 anos é morto a tiros dentro de Conveniência

Um adolescente de 15 anos foi morto com vários disparos de arma de fogo, dentro de uma conveniência, na madrugada desta sexta-feira (09), em Alto Paraguai-MT. Ninguém foi preso.

De acordo com as informações, dois suspeitos chegaram no estabelecimento comercial, efetuaram os disparos contra a vítima e fugiram a pé. Os tiros acertaram a tórax, peito e cabeça do menor.

No local do homicídio existem câmeras de segurança, porém, a proprietária afirmou que as mesmas não estavam funcionando.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.