Jovem perde o controle do carro e bate em poste na Vila Aurora

Dois irmãos ficaram feridos na manhã deste sábado (17) após se envolverem em um acidente na avenida Fernando Correia, bairro Vila Aurora. Eles foram socorridos pelo Samu.

Segundo informações, eles seguiam pela via quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra o poste. O pai das vítimas afirmou que eles estavam indo para casa e que o velocímetro do veículo marcava aproximadamente 100km/h.

O poste ficou praticamente destruído. A jovem estava muito nervosa, mas sem ferimentos, já o rapaz apresentava dores lombares.