Justiça dá 30 dias para Energisa regularizar fornecimento no município

As reclamações sobre a falta e as constantes quedas de energia viraram caso de Justiça no município de Pedra Preta. O Procon e o Ministério Público conseguiram uma decisão favorável com prazo de execução contra a empresa responsável pela distribuição.

Segundo a decisão de urgência, a Energisa tem 30 dias para regularizar o fornecimento de energia de modo contínuo, ininterrupto e de maneira adequada aos moradores que vêm sofrendo com a situação atual.

De acordo com o coordenador executivo do Procon de Pedra Preta, Marlon Fernando Yokada Fernandes, a situação estava insustentável “A problemática sofrida pelos munícipes era absurda, devido as incontáveis quedas e vícios na prestação do fornecimento de energia elétrica, as reclamações só aumentavam e com essa decisão judicial restabelecerá o respeito com a prestação do serviço à todos os moradores” pontuou.

Em caso de descumprimento, a decisão ainda estabelece pena de responsabilização por crime de desobediência e multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).