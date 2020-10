Justiça Eleitoral defere candidatura de Reinaldo Morais e suplentes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deferiu o registro de candidatura da coligação Muda Mato Grosso, encabeçada pelo empresário Reinaldo Morais (PSC-MT), tendo como suplentes Gilberto Cattani (PRTB-MT) e Neles Farias (PSC-MT).

“Analisando detidamente estes autos, é imperioso reconhecer que as informações trazidas no presente feito são suficientes para atestar que o candidato preenche todas as condições de elegibilidade e não incorre em nenhuma das causas de inelegibilidade”, diz trecho da decisão proferida pela desembargadora relatora Marilsen Andrade Addario.

Essa é a primeira vez que o empresário disputa uma eleição em Mato Grosso. Reinaldo tem construído uma sólida carreira empresarial nas áreas de avicultura e suinocultura, sendo uma das maiores referências no Brasil no setor, com mais 26 anos de experiência no segmento. Gerando mais de 1000 empregos diretos com os empreendimentos nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Diamantino, Pedra Preta, Tangará da Serra e Rosário Oeste.

Suplentes

O primeiro suplente é Gilberto Cattani que possui a vivência da Reforma Agrária. Veio para Mato Grosso em 1977, aos cinco anos de idade, com a família para a cidade de Sinop, em um projeto de Reforma Agrária para colonização da Região Norte. Com tantas experiências, resolveu compartilhar e escreveu o livro “A Socialização da Reforma Agrária e a Distribuição da Miséria”. Cattani trabalha no desenvolvimento da Agricultura Familiar em Mato Grosso.

O segundo suplente é Neles Farias, empresários do ramo de materiais para construção de Rondonópolis. Por três gestões foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. É um dos fundadores do Lions Clube de Rondonópolis e tem mais de 30 anos de serviços prestados para a comunidade.