Juvam de Rondonópolis distribui alimentos para animais atingidos pelo fogo

O Juizado Volante Ambiental (Juvam) da Comarca de Rondonópolis, Polícia Militar de Proteção Ambiental, Secretarias de Estado e Municipal de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, biólogos e médicos veterinários voluntários prestaram apoio logístico no transporte e distribuição dos alimentos arrecadados no município para destinação aos animais silvestres, vítimas das queimadas na região do Pantanal.

Durante a campanha foram arrecadados frutas, legumes, verduras e milho, doados pela comunidade local, supermercados e fazendeiros da região. A distribuição dos alimentos foi na localidade ”Baía São João”, em Barão de Melgaço. Os alimentos foram deixados pelos voluntários em alguns pontos onde os animais silvestres utilizam como parada para descanso e alimentação.

De acordo com moradores da região, os animais silvestres estão se aproximando das residências à procura de alimentos, devido a destruição da vegetação e árvores. Também foram distribuídas frutas entre os moradores que fazem o trânsito entre as estradas e os trieiros de passagens dos animais silvestres na região para distribuição nos pontos considerados estratégicos.

A ação foi realizada também por via fluvial. Policiais ambientais carregaram a embarcação com frutas, legumes e milho e distribuíram em diversos pontos onde há concentração de animais. Durante o trajeto foram deixados alimentos na região que margeia o Rio São Lourenço, em Rondonópolis.

A distribuição de alimentos também foi realizada município de Itiquira, na região localizada aos fundos da Fazenda Palmares, que teve grande parte da vegetação destruída pelo fogo. Os alimentos (frutas, legumes e milho) foram deixados em pontos estratégicos onde há passagem de animais em meio à vegetação existente, priorizando locais onde havia água. Toda a ação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental com o apoio do Juvam.