Kleber Amorim critica falta de política preventiva contra Covid-19 no município

O médico Kleber Amorim, candidato petista à prefeitura de Rondonópolis, em entrevista ao Portal AgoraMT, criticou as ações da prefeitura da cidade relativas à prevenção e combate ao novo coronavírus. Ele conta ter perdido amigos e companheiros da área da saúde para a doença e diz acreditar que faltou uma maior integração com outros níveis de governo para desenvolver ações que poderiam reduzir a letalidade da doença na cidade.

“A gente entende que o Município deveria ter feito um planejamento melhor, uma integração melhor de políticas públicas em todas as esferas de poder, federal, estadual, municipal, em conjunto com a população, com a imprensa, que é fundamental, e com todos os entes políticos”, analisou.

Para o candidato, o período está sendo muito difícil para a população em geral e ele aponta a importância da saúde pública em momentos como esse. “É importante a gente rever certos conceitos. É um período que trouxe à tona a importância da humanização. Então, precisamos pensar muito nisso”, disse Kleber Amorim.

Questionado sobre desvios dos recursos advindos do Governo Federal para custear as políticas públicas de combate à pandemia para outras finalidades, o que não é uma manobra ilegal, o petista subiu o tom da crítica. “Não houve política pública no sentido da prevenção, da profilaxia. Qualquer recurso que vier para a saúde é pouco, porque a vida é o bem maior. E você pegar parte do recurso que em tese é destinado à saúde e destinar para outro serviço, isso é muito grave, porque a proteção à vida tem que vir na frente de qualquer outro tema”, alfinetou.