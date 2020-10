Kleber Amorim lançará campanha na próxima segunda (12) com carreata

O candidato a prefeito Kleber Amorim, do Partido dos Trabalhadores (PT), fará o lançamento público de sua candidatura no feriado da próxima segunda-feira (12), com uma carreata que percorrerá diversos bairros da cidade. A concentração para a atividade política será a partir de 16 horas, no bairro Mathias Neves, com ato de encerramento no Grande Conquista, por volta de 19 horas.

De acordo com o candidato petista, a ideia da carreata será mostrar a candidatura para os moradores dos bairros mais periféricos, que seriam o principal público alvo em sua corrida pelo voto popular. “Nós queremos passar nos bairros mais periféricos, porque a gente sabe que esses são bairros mais à margem a sociedade, onde vivem as pessoas que a gente quer defender com mais força, que são os trabalhadores e trabalhadoras”, definiu.

O objetivo da carreata será a de mostrar força política, para que além de mostrar suas propostas, o candidato também demonstre que tem possiblidades reais de ser eleito.