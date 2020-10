Lei de Thiago Silva garante que o Estado compre livros inclusivos para bibliotecas públicas

Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Thiago Silva (MDB), que já foi aprovado e sancionado pelo governador Mauro Mendes (DEM), garante a aquisição por parte do Estado de livros inclusivos para as bibliotecas públicas dos municípios de Mato Grosso. Segundo o texto da nova lei, serão comprados o maior número de obras e autores possíveis, dos mais variados gêneros literários didático em braile ou em outro modo que possa permitir a construção sistemática de um amplo catálogo de obras acessíveis nas bibliotecas públicas no estado.

Segundo o deputado Thiago Silva, a inclusão é uma das suas principais bandeiras no parlamento e a nova lei se faz importante para que possamos garantir o acesso à leitura para pessoas portadoras de deficiência visual nos 141 municípios.

De acordo com a lei sancionada, considera-se livro em formato acessível qualquer obra disponibilizada com escrita em braile ou gravada no áudio. O estado também poderá promover uma “Bienal do Livro” para campanhas de divulgação e incentivo à prática de leitura de forma a garantir sua informação e inclusão social e expor novidades de obras literárias em brailes.