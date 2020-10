Leitão destaca que a luta pelo impeachment do PT pavimentou mudança no país

Candidato ao Senado, Nilson Leitão (PSDB) destacou em entrevista na Rádio Capital nesta quarta-feira (14.10) que os candidatos adversários usam como mote o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) porque ele esta bem avaliado em Mato Grosso e é um dos estados que Bolsonaro desfruta de grande popularidade, contudo, esta não deve ser a única razão para votar em um candidato a senador.

“Eu quero ser senador para defender Mato Grosso, o povo de Mato Grosso e as demandas de Mato Grosso. Claro que quero ajudar também o presidente Bolsonaro porque lutei como líder da oposição e acima de tudo liderando o impeachment fui ajudando a ter um Brasil novo. Houve uma mudança de comportamento que precisava ocorrer e o presidente Bolsonaro é isso”.

Leitão destacou que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi crucial para a mudança nos rumos do país, depois de 13 anos da esquerda comandando o país. “O impeachment foi a porta que se abriu para esse novo momento que o Brasil está vivendo. Sem o impeachment o Brasil poderia ser outro. Sem o impeachment talvez não haveria a prisão do ex-presidente Lula, essa mudança de comportamento do eleitor buscando um candidato com outro perfil para comandar o país”.

O candidato a senador destacou que foi colega de Bolsonaro no Congresso Nacional e já participaram juntos de várias comissões, como a da PEC 215, a CPI do Incra e da Funai. “Quando presidi a Frente da Agricultura e Pecuária, ele foi membro. Eu ajudei o presidente Jair Bolsonaro, quando ajudei o país, ao propor um novo debate para o Brasil que levou a uma eleição diferente em 2018”.