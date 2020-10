Lions Internacional passa por obras neste final de semana e feriado

A direção da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, comunica aos usuários das vias públicas da cidade, que a partir da manhã deste sábado (10), vai interditar para a execução de obras de recuperação e aplicação de microrrevestimento, trechos da Avenida Lions Internacional, na Vila Aurora.

Conforme o presidente , Argemiro Ferreira, as obras serão iniciadas a partir da rotatória do Cemitério Municipal, sentido “Bairro-Centro”, até a confluência com a Avenida Fernando Correa da Costa.

Ainda conforme o presidente , a interdição de trechos das duas pistas, acontece a partir da manhã deste sábado (10), se estende entre o domingo e o feriado (12), devendo seguir até a próxima quinta-feira (15).

A CODER vai utilizar o modelo de interdição “trecho a trecho”, para reduzir os impactos no trânsito e tráfego ao longo do perímetro do trecho em pauta.